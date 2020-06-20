Стали известны составы ЦСКА и «Зенита» на матч 23-го тура РПЛ

Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» огласили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У хозяев с первых минут на поле появятся Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Кирилл Набабкин, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон и Фёдор Чалов.

«Зенит» выйдет на матч в следующем составе: Андрей Лунёв, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Артём Дзюба, Малком и Сердар Азмун.

Встреча состоится в 19:00 в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

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