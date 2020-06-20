В ATP рассказали о переговорах по объединению с WTA

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Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци рассказал о ходе переговоров о слиянии с Женской теннисной ассоциацией (WTA).
В ATP рассказали о переговорах по объединению с WTA
  • Pixabay

«Есть много способов лучше организовать наше сотрудничество, так что в данный момент я бы не стал называть это слиянием. В будущем мы обязаны плотно сосредоточиться на работе с болельщиками, должны обеспечить их захватывающим контентом. Уверен, что это очень поможет теннису, потому что нам реально нужно соревноваться за любовь зрителей. Мы продолжаем вести переговоры с руководством WTA, но пока не пришли к единому мнению. Честно говоря, из-за большого количества ЧП мы стали реже это обсуждать, но в будущем обязательно вернёмся к этому вопросу», — приводит слова Гауденци Sports Business Daily.

ATP и WTA были созданы в 1972 и 1973 годах для защиты и представительства интересов профессиональных игроков в теннис. Идею об объединении организаций публично озвучил швейцарский теннисист Роджер Федерер, после чего руководители ATP и WTA её поддержали.

Ранее стало известно, что теннисный сезон возобновится в августе.

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