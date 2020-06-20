Президент «Рейнджерс» считает Панарина фаворитом в борьбе за «Харт Трофи»

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Президент клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон считает российского форварда команды Артемия Панарина фаворитом в борьбе за приз самому ценному игроку сезона — «Харт Трофи».
Президент «Рейнджерс» считает Панарина фаворитом в борьбе за «Харт Трофи»
  • Reuters

«Панарин должен быть среди лучших в борьбе за трофей. У него был невероятный сезон в команде, которая ищет себя и движется вперёд. Он делает всех вокруг себя лучше — каждую игру, каждую смену. Он креативен, очень талантлив», — приводит слова Дэвидсона Sportsnet.

В нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, Панарин провёл 69 игр и набрал 95 (32 гола + 63 передачи) очков. 

Ранее в «Тампе» подтвердили информацию о вспышке коронавируса в клубе.

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