Президент «Рейнджерс» считает Панарина фаворитом в борьбе за «Харт Трофи»

Президент клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон считает российского форварда команды Артемия Панарина фаворитом в борьбе за приз самому ценному игроку сезона — «Харт Трофи».

«Панарин должен быть среди лучших в борьбе за трофей. У него был невероятный сезон в команде, которая ищет себя и движется вперёд. Он делает всех вокруг себя лучше — каждую игру, каждую смену. Он креативен, очень талантлив», — приводит слова Дэвидсона Sportsnet.

В нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, Панарин провёл 69 игр и набрал 95 (32 гола + 63 передачи) очков.

Ранее в «Тампе» подтвердили информацию о вспышке коронавируса в клубе.