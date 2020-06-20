Тренер «Барселоны» — о ничьей с «Севильей»: мы не знали, как создать опасность у ворот соперника

Короткая ссылка
Главный тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал ничейный исход матча 30-го тура испанской Примеры с «Севильей».
Тренер «Барселоны» — о ничьей с «Севильей»: мы не знали, как создать опасность у ворот соперника
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась вничью — 0:0.

«Первые 30 минут были очень обнадёживающими. Мы прекрасно играли, не давая «Севилье» проявить себя. Но после паузы на водопой мы немного сбавили, совершали потери. Во втором тайме потери мяча продолжались, мы действовали несогласованно, что привело к тому, что «Севилья» стала контролировать мяч, а эта команда всегда причиняет ущерб сопернику, получая свободное пространство. Мы не знали, как создать опасность у ворот «Севильи», потому что было очень трудно проникнуть в штрафную с таким количеством игроков на этом участке поля», — приводит слова Сетьена Mundo Deportivo.

Он отметил, что после такого результата сложно говорить о шансах клуба на чемпионство.

«Не стану говорить, что у нас остались те же шансы, но «Реал» ещё не выиграл у «Сосьедада» в гостях, и это будет нелегко. Время для пессимизма ещё придёт, а пока я продолжаю говорить, что мы делаем хорошие вещи», — добавил специалист.

«Барселона» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры и опережает идущий вторым мадридский «Реал», которому ещё предстоит сыграть в 30-м туре, на три очка. «Севилья» с 52 очками — третья.

Ранее сообщалось, что Неймар должен вернуть «Барселоне» €6,7 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить