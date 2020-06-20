Тренер «Барселоны» — о ничьей с «Севильей»: мы не знали, как создать опасность у ворот соперника

Главный тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал ничейный исход матча 30-го тура испанской Примеры с «Севильей».

Встреча, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась вничью — 0:0.

«Первые 30 минут были очень обнадёживающими. Мы прекрасно играли, не давая «Севилье» проявить себя. Но после паузы на водопой мы немного сбавили, совершали потери. Во втором тайме потери мяча продолжались, мы действовали несогласованно, что привело к тому, что «Севилья» стала контролировать мяч, а эта команда всегда причиняет ущерб сопернику, получая свободное пространство. Мы не знали, как создать опасность у ворот «Севильи», потому что было очень трудно проникнуть в штрафную с таким количеством игроков на этом участке поля», — приводит слова Сетьена Mundo Deportivo.

Он отметил, что после такого результата сложно говорить о шансах клуба на чемпионство.

«Не стану говорить, что у нас остались те же шансы, но «Реал» ещё не выиграл у «Сосьедада» в гостях, и это будет нелегко. Время для пессимизма ещё придёт, а пока я продолжаю говорить, что мы делаем хорошие вещи», — добавил специалист.

«Барселона» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры и опережает идущий вторым мадридский «Реал», которому ещё предстоит сыграть в 30-м туре, на три очка. «Севилья» с 52 очками — третья.

Ранее сообщалось, что Неймар должен вернуть «Барселоне» €6,7 млн.