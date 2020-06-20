Футболисты «Урала» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Команда футбольного клуба «Урал» в полном составе прошла тестирование на наличие коронавируса.

«Накануне команда в полном составе прошла тестирование на наличие коронавируса. Все результаты — отрицательные. В составе екатеринбуржцев готовы выйти на поле все основные футболисты, за исключением Павла Погребняка, который уже выздоровел, но пока тренируется индивидуально», — сообщает клубная пресс-служба.

В матче 23-го тура чемпионата России «Урал» на своём поле примет «Рубин». Встреча запланирована на 20 июня, начало в 14:00 (мск).

Ранее в «Рубине» не выявили заболевших коронавирусом, команда вылетела на матч с «Уралом».