Футболисты «Урала» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Короткая ссылка
Команда футбольного клуба «Урал» в полном составе прошла тестирование на наличие коронавируса.
Футболисты «Урала» сдали отрицательные тесты на коронавирус
  • РИА Новости

«Накануне команда в полном составе прошла тестирование на наличие коронавируса. Все результаты — отрицательные. В составе екатеринбуржцев готовы выйти на поле все основные футболисты, за исключением Павла Погребняка, который уже выздоровел, но пока тренируется индивидуально», — сообщает клубная пресс-служба.

В матче 23-го тура чемпионата России «Урал» на своём поле примет «Рубин». Встреча запланирована на 20 июня, начало в 14:00 (мск).

Ранее в «Рубине» не выявили заболевших коронавирусом, команда вылетела на матч с «Уралом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить