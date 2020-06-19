Футболист «Крыльев Советов» стал автором первого гола в РПЛ после возобновления сезона
- РИА Новости
Знаковое событие произошло в матче 23-го тура с «Ахматом». Бурлак забил уже на шестой минуте встречи при розыгрыше углового. Ему ассистировал Никита Чернов.
Гол Тараса Бурлака, 1:0#ТинькоффРПЛ#КрыльяАхмат#СпасибоВрачам#МыВместеhttps://t.co/g6QYhzyXRi— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 19, 2020
Для 30-летнего защитника это второй гол в нынешнем сезоне, и шестой в составе «Крыльев Советов».
Ранее «Ростов» огласил заявку на матч РПЛ с «Сочи», в которую вошли игроки 2001—2004 годов рождения.