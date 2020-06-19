Футболист «Крыльев Советов» стал автором первого гола в РПЛ после возобновления сезона

Защитник самарских «Крыльев Советов» Тарас Бурлак стал автором первого гола после возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса.

Знаковое событие произошло в матче 23-го тура с «Ахматом». Бурлак забил уже на шестой минуте встречи при розыгрыше углового. Ему ассистировал Никита Чернов.

Для 30-летнего защитника это второй гол в нынешнем сезоне, и шестой в составе «Крыльев Советов».

Ранее «Ростов» огласил заявку на матч РПЛ с «Сочи», в которую вошли игроки 2001—2004 годов рождения.