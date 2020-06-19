Широков — о ситуации вокруг матча «Сочи» — «Ростов»: это было бы смешно, если бы не было так стыдно

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков высказал мнение о позиции Российской премьер-лиги (РПЛ) по поводу ситуации вокруг матча «Сочи» — «Ростов».

«Мы же хотели возвращения РПЛ — вот незабываемый рестарт и случился. Сергея Прядкина отстаивали всем миром — вот и отстоял вам российский футбол. Я почему-то позицию РПЛ не слышу, она вообще есть? У лиги есть свой президент? А то его что-то не слышно. Ощущение, что он решил: моя хата с краю. Пролоббировали высокие инстанции возвращение футбола, а он устранился. Всё это было бы смешно, если бы не было так стыдно. Весь мир нормально играет, да, заболевания были, но чтобы ситуация решалась так… Только у нас могло всё перед матчем вскрыться», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

После выявления шести заболевших короновирусом в «Ростове» вся команда и тренерский штаб были отправлены на двухнедельный карантин. В запланированном на 19 июня матче с «Сочи» за «Ростов» сыграют воспитанники академии клуба 2001—2004 годов рождения.

Ранее в «Сочи» ответили на призыв вывести на матч с «Ростовом» молодёжный состав.