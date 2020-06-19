Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) выразила обеспокоенность в связи с плотным графиком матчей после возобновления соревнований, приостановленных из-за пандемии коронавируса.

«Ещё до пандемии многим футболистам топ-уровня не хватало времени на отдых между играми, они не успевали восстановиться физически и морально после окончания сезона из-за календаря игр. Теперь, после возобновления сезона, мы наблюдаем первый всплеск травм из-за нехватки времени на подготовку и насыщенного графика матчей», — говорится в заявлении FIFPro.

Ранее в ФИФА рассказали, сколько футболистов обратилось за финансовой помощью.