FIFPro выразила обеспокоенность в связи с плотным графиком матчей

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Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) выразила обеспокоенность в связи с плотным графиком матчей после возобновления соревнований, приостановленных из-за пандемии коронавируса.
FIFPro выразила обеспокоенность в связи с плотным графиком матчей
  • Pixabay

«Ещё до пандемии многим футболистам топ-уровня не хватало времени на отдых между играми, они не успевали восстановиться физически и морально после окончания сезона из-за календаря игр. Теперь, после возобновления сезона, мы наблюдаем первый всплеск травм из-за нехватки времени на подготовку и насыщенного графика матчей», — говорится в заявлении FIFPro.

Ранее в ФИФА рассказали, сколько футболистов обратилось за финансовой помощью.

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