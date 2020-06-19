Волков рассказал о тактике на бой с Блэйдсом

Российский боец Александр Волков, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в тяжёлой весовой категории, поделился ожиданиями от поединка с американцем Кёртисом Блэйдсом.

«Нет такого оппонента, для которого я был бы стилистическим раем. В любом случае, выходя со мной, ты пропустишь несколько джебов, которые будут очень неприятные. На самом деле они сильно деморализуют соперников. Половину боёв я провёл против ребят, которые пытались делать то, что делает Блэйдс. Я много дрался с борцами, меня все в основном пытаются повалить, бить внизу и контролировать. Однако если мы посмотрим на реальное развитие моих боёв, то всё меньше и меньше у людей это получается. Потому для меня в этом поединке не будет ничего нового», — цитирует бойца Sports.ru.

Бой Волков — Блэйдс возглавит турнир UFC Вегас 3, который пройдёт в ночь с 20 на 21 июня мск.

Ранее соперник Волкова пожаловался на низкие гонорары.