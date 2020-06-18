Соперник Волкова пожаловался на низкие гонорары

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Американский боец UFC Кёртис Блэйдс, ближайший соперник россиянина Александра Волкова, пожаловался на низкие гонорары членов промоушена.
Соперник Волкова пожаловался на низкие гонорары
  • Reuters

По его мнению, бойцы смешанных единоборств заслуживают более крупных выплат, потому что турниры транслируют на ESPN.

«Мы должны жить так, как профессиональные хоккеисты, игроки НФЛ, НБА. Мне не нравится, что парни выходят воевать друг с другом, а получают за это $12 тыс. за бой и $12 тыс. за победу. Это позор. Не хотите платить — признайте это, и мы сделаем выводы. А так выходит, будто на нас мочатся, а называют это дождём», — цитирует Блэйдса CBS.

Ранее сообщалось, что Волков сравнил Блэйдса с Хабибом Нурмагомедовым.

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