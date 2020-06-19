Второй тест на COVID-19 игрока «Ростова» Попова оказался отрицательным
- РИА Новости
«Сдал второй тест, он отрицательный. По остальным информацией не владею. Дальше нужно сдать третий тест. Если он будет отрицательный, то можно будет тренироваться на поле. Пока что я сижу на самоизоляции. Не знаю, когда это будет. Это решает не клуб, а Роспотребнадзор, они сами приезжают», — заявил Попов в интервью «РБ-Спорту».
Болгарин был в числе шести футболистов «Ростова», у которых обнаружили коронавирус. Из-за вспышки заболевания в команде игроки и тренерский штаб клуба ушли на карантин.
Ранее Карпин заявил, что не знает, кто будет играть с «Сочи».