Второй тест на COVID-19 игрока «Ростова» Попова оказался отрицательным

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Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов сообщил, что его второй тест на коронавирус дал отрицательный результат.
Второй тест на COVID-19 игрока «Ростова» Попова оказался отрицательным
  • РИА Новости

«Сдал второй тест, он отрицательный. По остальным информацией не владею. Дальше нужно сдать третий тест. Если он будет отрицательный, то можно будет тренироваться на поле. Пока что я сижу на самоизоляции. Не знаю, когда это будет. Это решает не клуб, а Роспотребнадзор, они сами приезжают», — заявил Попов в интервью «РБ-Спорту».

Болгарин был в числе шести футболистов «Ростова», у которых обнаружили коронавирус. Из-за вспышки заболевания в команде игроки и тренерский штаб клуба ушли на карантин.

Ранее Карпин заявил, что не знает, кто будет играть с «Сочи».

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