Второй тест на COVID-19 игрока «Ростова» Попова оказался отрицательным

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов сообщил, что его второй тест на коронавирус дал отрицательный результат.

«Сдал второй тест, он отрицательный. По остальным информацией не владею. Дальше нужно сдать третий тест. Если он будет отрицательный, то можно будет тренироваться на поле. Пока что я сижу на самоизоляции. Не знаю, когда это будет. Это решает не клуб, а Роспотребнадзор, они сами приезжают», — заявил Попов в интервью «РБ-Спорту».

Болгарин был в числе шести футболистов «Ростова», у которых обнаружили коронавирус. Из-за вспышки заболевания в команде игроки и тренерский штаб клуба ушли на карантин.

Ранее Карпин заявил, что не знает, кто будет играть с «Сочи».