«Сочи» и «Ростов» сыграют матч 23-го тура РПЛ согласно расписанию

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом» состоится 19 июня, несмотря на вспышку коронавируса в команде гостей.

«Футбольные клубы «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча 23-го тура РПЛ. Игра состоится! Начало — сегодня в 20:00. Проход зрителей за час до стартового свистка, в 19:00. Билеты доступны на официальном сайте клуба!» — гласит заявление в соцсетях «Сочи».

В «Ростове» было выявлено шесть случаев заболевания коронавирусом среди игроков первой команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника клуба — игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.

Ранее сообщалось, что «Ростов» отправит на матч с «Сочи» команду игроков 2003 года рождения.