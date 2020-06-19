Источник: «Ростов» отправит на матч с «Сочи» команду 2003 года рождения

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Ростов» может состояться в запланированное время, несмотря на вспышку коронавируса в команде гостей.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, «Ростов» пошлёт на выезд в Сочи состав 2003 года рождения. В настоящий момент клуб решает вопрос с дозаявкой этих игроков.

Матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» запланирован на 19 июня. Накануне стало известно, что у шестерых футболистов гостей был обнаружен коронавирус. Игроки и тренерский штаб «Ростова» были вынуждены уйти на двухнедельный карантин.

Ранее Кокорин заявил, что футболистам «Сочи» сказали готовиться к игре с «Ростовом».