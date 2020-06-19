Источник: правительство Канады готово отменить карантин для игроков НХЛ

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Правительство Канады готово отменить обязательный 14-дневный карантин для хоккеистов, прибывающих в страну ради того, чтобы принять оставшиеся матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Источник: правительство Канады готово отменить карантин для игроков НХЛ
  • Reuters
  • © Winslow Townson-USA TODAY Sports

Об этом сообщает Global News. За право провести матчи решающего отрезка сезона борются Ванкувер, Эдмонтон и Торонто.

НХЛ планирует доиграть сезон в двух городах. Вторым городом, где будут проводиться хоккейные матчи, скорее всего, станет Лас-Вегас. Также в число претендентов входят Чикаго, Коламбус, Даллас, Лос-Анджелес, Питтсбург и Миннеаполис.

Ранее The Athletic включил Панарина и Радулова в тройку лучших подписаний свободных агентов за десять лет.

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