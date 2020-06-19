Источник: правительство Канады готово отменить карантин для игроков НХЛ
- Reuters
- © Winslow Townson-USA TODAY Sports
Об этом сообщает Global News. За право провести матчи решающего отрезка сезона борются Ванкувер, Эдмонтон и Торонто.
НХЛ планирует доиграть сезон в двух городах. Вторым городом, где будут проводиться хоккейные матчи, скорее всего, станет Лас-Вегас. Также в число претендентов входят Чикаго, Коламбус, Даллас, Лос-Анджелес, Питтсбург и Миннеаполис.
Ранее The Athletic включил Панарина и Радулова в тройку лучших подписаний свободных агентов за десять лет.