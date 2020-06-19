«Валенсия» с Черышевым проиграла «Реалу» в матче Примеры

«Валенсия» потерпела поражение от мадридского «Реала» в матче 29-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Реала» дубль оформил Карим Бензема, забивший на 61-й и 86-й минутах. Ещё один гол в активе Марко Асенсио, отличившегося на 74-й минуте.

На 89-й минуте гости осталась вдесятером. Прямую красную карточку получил Ли Кан Ин.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 69-й минуте, но не отличился результативными дейтсвиями.

«Реал» с 62 очками занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» с 43 очками — восьмая.

Ранее сообщалось, что «Алавес» победил «Реал Сосьедад» в матче Примеры.