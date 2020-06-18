«Алавес» победил «Реал Сосьедад» в матче Примеры

«Алавес» одержал победу над клубом «Реал Сосьедад» в матче 29-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Витории, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Алавеса» на 56-й минуте гол забил Борха Сайнс, а 96-й — Мартин Агиррегабирия.

«Реал Сосьедад» остался в меньшинстве на 87-й минуте, когда за перебор жёлтых карточек с поля был удалён Хосеба Сальдуа. Уже на 87-й минуте составы численно уравнялись. Также за вторую жёлтую был удалён Томас Пина.

«Алавес» с 35 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с 47 очками — шестой.

Ранее сообщалось, что дубль Фелиша помог «Атлетико» разгромить «Осасуну» в матче Примеры.