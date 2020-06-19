Суд вынесет решение по делу о коррупции в IAAF в сентябре
- Reuters
Об этом сообщает Reuters.
Главным обвиняемым по делу о коррупции в IAAF значится экс-глава организации Ламин Диак, которому вменяются коррупция и намеренное сокрытие допинг-проб российских спортсменов.
Среди обвиняемых также сын Диака — Папа Массата Диак, советник экс-главы IAAF Хабиб Сиссе, бывший глава антидопинговой программы IAAF Габриэль Долле, бывший руководитель Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв и бывший тренер сборной России по лёгкой атлетике Алексей Мельников.
Ранее Диак заявил, что покрывал уличённых в допинге россиян ради финансового благополучия IAAF.