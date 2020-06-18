Кадыров назвал справедливым решение УЕФА снять запрет на проведение матчей в Грозном

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешить проведение в Грозном международных матчей.
Кадыров назвал справедливым решение УЕФА снять запрет на проведение матчей в Грозном
  • РИА Новости

«Наш стадион получил лицензию УЕФА и теперь может проводить международные матчи, а также встречи сборных. Радует, что принято совершенно трезвое, взвешенное и справедливое решение, которое вдохнёт новую жизнь в российский футбол на Кавказе и, в частности, в нашей республике. Я уверен, что этого решения ждали миллионы любителей футбола, которые хотели наблюдать за выступлениями лучших европейских топ-клубов у себя дома», — написал Кадыров в соцсети «Вконтакте».

С 2014 года проведение матчей под эгидой УЕФА в Грозном было под запретом.

Ранее стало известно, что Грозный получил право принимать матчи под эгидой УЕФА.

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