Кадыров назвал справедливым решение УЕФА снять запрет на проведение матчей в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешить проведение в Грозном международных матчей.

«Наш стадион получил лицензию УЕФА и теперь может проводить международные матчи, а также встречи сборных. Радует, что принято совершенно трезвое, взвешенное и справедливое решение, которое вдохнёт новую жизнь в российский футбол на Кавказе и, в частности, в нашей республике. Я уверен, что этого решения ждали миллионы любителей футбола, которые хотели наблюдать за выступлениями лучших европейских топ-клубов у себя дома», — написал Кадыров в соцсети «Вконтакте».

С 2014 года проведение матчей под эгидой УЕФА в Грозном было под запретом.

Ранее стало известно, что Грозный получил право принимать матчи под эгидой УЕФА.