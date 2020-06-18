«Мордовия» не смогла получить лицензию на участие в ФНЛ

Саранский футбольный клуб «Мордовия» не смог пройти процедуру лицензирования для выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Как сообщил директор «Мордовии» Николай Левин, слова которого передаёт Sportbox, РФС уже прислал клубу соответствующее уведомление.

«Это означает, что «Мордовия» не сможет принять участия в этом турнире. Дальнейшую судьбу клуба определит глава республики», — добавил функционер.

По итогом прошедшего сезона, досрочно завершённого из-за пандемии коронавируса, «Мордовия», набрав 19 очков, заняла последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Ротор» получил лицензию на участие в РПЛ.