«Мордовия» не смогла получить лицензию на участие в ФНЛ
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Как сообщил директор «Мордовии» Николай Левин, слова которого передаёт Sportbox, РФС уже прислал клубу соответствующее уведомление.
«Это означает, что «Мордовия» не сможет принять участия в этом турнире. Дальнейшую судьбу клуба определит глава республики», — добавил функционер.
По итогом прошедшего сезона, досрочно завершённого из-за пандемии коронавируса, «Мордовия», набрав 19 очков, заняла последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата.
Ранее сообщалось, что «Ротор» получил лицензию на участие в РПЛ.