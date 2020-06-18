В «Ахмате» считают, что разрешение УЕФА поспособствует популяризации футбола на Кавказе

Президент футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешить проведение в Грозном международных матчей.

«Это историческое событие, которого в регионе все ждали. Футбол на Кавказе любят, приезд в регион европейских команд и национальных сборных послужит дополнительной популяризации народной игры. У нас отличная инфраструктура, хорошая логистика, в общем, всё необходимое для встречи гостей и проведения футбольных матчей на высшем уровне», — приводит слова Даудова ТАСС.

С 2014 года проведение матчей под эгидой УЕФА в Грозном было под запретом.

Ранее стало известно, что Грозный получил право принимать матчи под эгидой УЕФА.