В «Ахмате» считают, что разрешение УЕФА поспособствует популяризации футбола на Кавказе
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«Это историческое событие, которого в регионе все ждали. Футбол на Кавказе любят, приезд в регион европейских команд и национальных сборных послужит дополнительной популяризации народной игры. У нас отличная инфраструктура, хорошая логистика, в общем, всё необходимое для встречи гостей и проведения футбольных матчей на высшем уровне», — приводит слова Даудова ТАСС.
С 2014 года проведение матчей под эгидой УЕФА в Грозном было под запретом.
Ранее стало известно, что Грозный получил право принимать матчи под эгидой УЕФА.