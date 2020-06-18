Женская сборная России по боксу начала сбор на базе «Озеро Круглое»

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Женская сборная России по боксу начала тренировочный сбор на базе «Озеро Круглое».
Женская сборная России по боксу начала сбор на базе «Озеро Круглое»
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Как сообщил главный тренер национальной команды Иван Шидловский, слова которого передаёт ТАСС, спортсменки и специалисты, уже сдавшие тесты на коронавирус, приступили к занятиям.

«У них отрицательные результаты. Те, кто прилетел или приехал на поезде, сдали повторный тест. Их результаты будут завтра», — добавил Шидловский.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по боксу начнёт тренировочный сбор 6 июля.

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