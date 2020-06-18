Женская сборная России по боксу начала сбор на базе «Озеро Круглое»

Женская сборная России по боксу начала тренировочный сбор на базе «Озеро Круглое».

Как сообщил главный тренер национальной команды Иван Шидловский, слова которого передаёт ТАСС, спортсменки и специалисты, уже сдавшие тесты на коронавирус, приступили к занятиям.

«У них отрицательные результаты. Те, кто прилетел или приехал на поезде, сдали повторный тест. Их результаты будут завтра», — добавил Шидловский.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по боксу начнёт тренировочный сбор 6 июля.