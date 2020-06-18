«Тамбов» получил лицензию для выступления в РПЛ в следующем сезоне

Футбольный клуб «Тамбов» получил лицензию для участия в сезоне-2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, слова которого передаёт ТАСС.

«Всё отлично, лицензию получили. Никаких запретов — всё супер», — заявил функционер.

По итогам 22 туров нынешнего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, «Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В первом туре после паузы «Тамбов» 21 июня на выезде сыграет с «Уфой».

Ранее в РПЛ назвали дату старта нового сезона.