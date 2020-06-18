Черчесов прокомментировал решение УЕФА разрешить международные матчи в Грозном

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешить проведение в Грозном международных матчей.

«Хотел бы поздравить всех жителей и руководство Чеченской Республики с тем, что по решению УЕФА Грозному вновь разрешено принимать международные матчи. Сборная России уже играла там четыре года назад против Румынии и одержала победу, в том числе и благодаря великолепной поддержке чеченских болельщиков», — приводит слова Черчесова РИА Новости.

С 2014 года проведение матчей под эгидой УЕФА в Грозном было под запретом.

Ранее стало известно, что Грозный получил право принимать матчи под эгидой УЕФА.