Черчесов прокомментировал решение УЕФА разрешить международные матчи в Грозном
- РИА Новости
«Хотел бы поздравить всех жителей и руководство Чеченской Республики с тем, что по решению УЕФА Грозному вновь разрешено принимать международные матчи. Сборная России уже играла там четыре года назад против Румынии и одержала победу, в том числе и благодаря великолепной поддержке чеченских болельщиков», — приводит слова Черчесова РИА Новости.
С 2014 года проведение матчей под эгидой УЕФА в Грозном было под запретом.
Ранее стало известно, что Грозный получил право принимать матчи под эгидой УЕФА.