Глава РПЛ не допускает остановки сезона из-за ситуации с «Ростовом»
- РИА Новости
«Нельзя говорить о том, есть ли риск остановки чемпионата. Пока мы такой вариант не допускаем», — приводит слова Прядкина ТАСС.
Вопрос вокруг возможного переноса матча возник после того, как «Ростов» ушёл на двухнедельный карантин из-за шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. Матч «Сочи» — «Ростов» запланирован на 19 июня на стадионе «Фишт».
Ранее в РФС ответили, существует ли возможность переноса матча РПЛ «Сочи» — «Ростов».