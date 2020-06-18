Президент «Ростова» высказался о позиции «Сочи», отказавшегося переносить матч 23-го тура РПЛ

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о ситуации вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

Ростовчане не смогут принять участия в этой встрече, поскольку в полном составе ушли на карантин после получения положительных результатов тестов на коронавирус шестью игроками. При этом Российский футбольный союз (РФС) готов перенести игру на более позднюю дату в случае согласия «Сочи». В сочинском клубе, однако, отказались идти навстречу «Ростову» и хотят играть 19 июня. Таким образом, в случае неявки на матч «Ростову» может грозить техническое поражение.

«Мы не хотим комментировать и давать оценку решению ФК «Сочи». Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка. Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай Бог, кто-нибудь бы заболел. Этого категорически нельзя было делать», — приводит слова Арутюнянца официальный сайт «Ростова».

Ранее в РФС ответили, существует ли возможность переноса матча РПЛ «Сочи» — «Ростов».