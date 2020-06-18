Селюк рассказал об инциденте с Адамсом в «Роторе»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о случае расизма в российском футболе.

По его словам, с таким проявлением столкнулся темнокожий россиянин, воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс. В конце 2019 года СМИ сообщали о том, что защитник перешёл из белорусской «Ислочи» в волгоградский «Ротор». Однако затем контракт с Адамсом якобы разорвали из-за его цвета кожи. В итоге спортсмен оказался в казахстанском «Каспии».

«В России я столкнулся с одним случаем. Далеко ходить не надо, это пример с Волгоградом. Мы знаем, что некоторые команды и регионы зависят от администрации города или области. Они говорят, что, мол, как раз по спортивному принципу мы у вас кого-то бы взяли, у вас очень хорошие игроки за небольшие деньги, но нам сказали, чтобы у нас в команде не было ни одного темнокожего. Была история с Лайонелом Адамсом, который вообще россиянин, но темнокожий, его взяли, и вышла не совсем красивая история», — приводит слова Селюка Sport24.

Сам агент считает, что в каждой команде должен быть минимум один темнокожий футболист.

Ранее Селюк выразил уверенность, что «Сельта» не выкупит Фёдора Смолова.