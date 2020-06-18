Беглов приветствовал решение УЕФА перенести финал ЛЧ в Петербурге на 2022 год

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов положительно оценил решение УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов с 2021 года на 2022-й.
Беглов приветствовал решение УЕФА перенести финал ЛЧ в Петербурге на 2022 год
  • РИА Новости

«Хочу поблагодарить УЕФА за принятое решение. Оно полностью отвечает интересам города», — приводит слова Беглова сайт администрации Санкт-Петербурга.

По его словам, город подтвердил также готовность принять матчи Евро-2020 годом позже.

«После успеха Кубка конфедераций в 2017 году, грандиозного чемпионата мира в 2018 году и предстоящего Евро-2020 нашему городу очень важно провести на высоком уровне решающий поединок главного клубного турнира Европы. И добавить ещё один бриллиант в футбольную корону Петербурга. Поэтому в 2022 году сосредоточим все наши силы, знания и опыт на подготовке к финалу Лиги чемпионов», — подчеркнул Беглов.

Ранее сообщалось, что УЕФА попросил закрыть летнее трансферное окно 5 октября.

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