Беглов приветствовал решение УЕФА перенести финал ЛЧ в Петербурге на 2022 год
- РИА Новости
«Хочу поблагодарить УЕФА за принятое решение. Оно полностью отвечает интересам города», — приводит слова Беглова сайт администрации Санкт-Петербурга.
По его словам, город подтвердил также готовность принять матчи Евро-2020 годом позже.
«После успеха Кубка конфедераций в 2017 году, грандиозного чемпионата мира в 2018 году и предстоящего Евро-2020 нашему городу очень важно провести на высоком уровне решающий поединок главного клубного турнира Европы. И добавить ещё один бриллиант в футбольную корону Петербурга. Поэтому в 2022 году сосредоточим все наши силы, знания и опыт на подготовке к финалу Лиги чемпионов», — подчеркнул Беглов.
Ранее сообщалось, что УЕФА попросил закрыть летнее трансферное окно 5 октября.