Вятчанина считает, что британка Белоногофф осознанно приняла решение выступать за Россию

Заслуженный тренер России по плаванию Ирина Вятчанина прокомментировала решение британской спортсменки Татьяны Белоногофф выступать за национальную команду России.

«У Тани есть характер, есть заинтересованность в том, чтобы проявить себя. Она ведь совершенно осознанно приняла столь серьёзное решение — перейти под флаг России. Другой вопрос, что Ефимова в своё время попала ко мне в 12 лет и все двигательные навыки, вся техника изначально формировалась правильно. А здесь нужно многое переделывать», — рассказала Вятчанина в интервью RT.

При этом специалистка рассказала, сколько примерно времени может уйти на исправление огрехов в технике Белоногофф.

«Говорить о сроке в два или три года невозможно и нереально, потому что спортсмен не может столько времени быть в затмении и не видеть своего результата. Он просто потеряет веру и в себя, и в тренера. Поэтому я говорила бы о сроке от шести до восьми месяцев», — добавила Вятчанина.

Ранее она призналась, что ей всегда хотелось узнать, как тренеру по синхронному плаванию Татьяне Покровской «удалось объединить бабье царство в очень мощный коллектив».