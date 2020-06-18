Вятчанина о Покровской: хотелось узнать, как ей удалось объединить бабье царство в мощный коллектив

Заслуженный тренер России по плаванию Ирина Вятчанина призналась, что восхищается системой, которую специалист Татьяна Покровская выстроила в сборной страны по синхронному плаванию.

«В какой-то степени мне в этом помогла довольно случайная встреча с Татьяной Покровской, когда я сидела в Таганроге без работы, а она привезла туда команду на тренировочный сбор. Мы с Татьяной знакомы очень много лет, но она, как выяснилось, даже не знала, что я живу в Таганроге и что я не у дел. Она мне тогда сказала: «Ты должна вернуться, как бы ни было горько и обидно». И я поняла, что она права», — призналась Вятчанина в интервью RT.

При этом она отметила, что ей было интересно понять, благодаря чему Покровская смогла создать единый коллектив в сборной России по синхронному плаванию.

«Мне всегда хотелось узнать у Покровской, как ей удалось выстроить в синхронном плавании систему, объединив всё это бабье царство в очень мощный коллектив. Ведь именно такая система единого руководства и единой правды много-много лет ведёт к высочайшим результатам. Спортсмены приходят и уходят, а тренеры остаются. Они наперечёт, но это самая большая ценность любого вида спорта. Как только я это поняла, все обиды закончились», — заключила Вятчанина.

Ранее она призналась, что ей было обидно за державу, когда трёхкратную медалистку Олимпийских игр Юлию Ефимову отправили тренироваться в США.