Вятчанина о Покровской: хотелось узнать, как ей удалось объединить бабье царство в мощный коллектив

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России по плаванию Ирина Вятчанина призналась, что восхищается системой, которую специалист Татьяна Покровская выстроила в сборной страны по синхронному плаванию.
Вятчанина о Покровской: хотелось узнать, как ей удалось объединить бабье царство в мощный коллектив
  • РИА Новости

«В какой-то степени мне в этом помогла довольно случайная встреча с Татьяной Покровской, когда я сидела в Таганроге без работы, а она привезла туда команду на тренировочный сбор. Мы с Татьяной знакомы очень много лет, но она, как выяснилось, даже не знала, что я живу в Таганроге и что я не у дел. Она мне тогда сказала: «Ты должна вернуться, как бы ни было горько и обидно». И я поняла, что она права», — призналась Вятчанина в интервью RT.

При этом она отметила, что ей было интересно понять, благодаря чему Покровская смогла создать единый коллектив в сборной России по синхронному плаванию.

«Мне всегда хотелось узнать у Покровской, как ей удалось выстроить в синхронном плавании систему, объединив всё это бабье царство в очень мощный коллектив. Ведь именно такая система единого руководства и единой правды много-много лет ведёт к высочайшим результатам. Спортсмены приходят и уходят, а тренеры остаются. Они наперечёт, но это самая большая ценность любого вида спорта. Как только я это поняла, все обиды закончились», — заключила Вятчанина.

Ранее она призналась, что ей было обидно за державу, когда трёхкратную медалистку Олимпийских игр Юлию Ефимову отправили тренироваться в США. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить