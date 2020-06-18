Вятчанина: за державу мне было обидно, когда Ефимову отправили тренироваться в США

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Заслуженный тренер России по плаванию Ирина Вятчанина, вернувшаяся в сборную страны спустя пять лет после ухода, рассказала, когда ей было обидно за государство.
Вятчанина: за державу мне было обидно, когда Ефимову отправили тренироваться в США
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«За державу мне было обидно ещё тогда, когда Юлю Ефимову отправили тренироваться в Америку. Я после этого не могла вообще смотреть соревнования. Было тяжело, что это происходит без меня, было тяжело видеть её истерики на чемпионате мира — 2011 в Шанхае, когда девчонка не знала, что ей делать и как плыть, да и вообще, похоже, не понимала, что с ней происходит. Да и на Олимпийских играх в Лондоне, несмотря на бронзовую медаль, всё было очень неоднозначно», — заявила Вятчанина в интервью RT.

Ранее проживающая в США российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась с подписчиками своего Instagram новой фотографией.

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