Ефимова сфотографировалась на фоне радуги и водопада

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Проживающая в США российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась с подписчиками своего Instagram новой фотографией.
Ефимова сфотографировалась на фоне радуги и водопада
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Спортсменка выложила фото на фоне водопада, гор и радуги.

«Очередной день, очередной водопад. Путешествие продолжается», — подписала Ефимова свой пост.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, на котором Ефимова прошла среди протестующих в США.

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