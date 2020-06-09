Ефимова сфотографировалась на фоне радуги и водопада
Проживающая в США российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась с подписчиками своего Instagram новой фотографией.
- © Александр Вильф
- РИА Новости
Спортсменка выложила фото на фоне водопада, гор и радуги.
«Очередной день, очередной водопад. Путешествие продолжается», — подписала Ефимова свой пост.
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, на котором Ефимова прошла среди протестующих в США.
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