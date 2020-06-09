Ефимова сфотографировалась на фоне радуги и водопада

Проживающая в США российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась с подписчиками своего Instagram новой фотографией.

© Александр Вильф

РИА Новости

Спортсменка выложила фото на фоне водопада, гор и радуги. «Очередной день, очередной водопад. Путешествие продолжается», — подписала Ефимова свой пост. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) 8 Июн 2020 в 11:24 PDT Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, на котором Ефимова прошла среди протестующих в США.