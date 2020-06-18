«Сочи» выступил против переноса матча РПЛ с «Ростовом» из-за вспышки коронавируса

Футбольный клуб «Сочи» выступил за идею проведения матча с «Ростовом» в рамка 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в назначенные сроки, несмотря на вспышку коронавируса в стане команды соперника.

«Учитывая тот факт, что РФПЛ официально разрешила привлечение игроков молодёжной команды для участия в играх Тинькофф РПЛ сезона-2019/20, мы считаем, что игра с «Ростовом» должна состояться. В противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований», — говорится в заявлении пресс-службы «Сочи».

В футбольном клубе отмечают, что команда РПЛ считается готовой к матчу первенства, если выйти на поле готовы не менее 16 футболистов. По мнению представителей «Сочи», возможный перенос игры 23-го тура с «Ростовом» ставит под угрозу не только проведение данной встречи, но и последующих.

В «Сочи» выступают за проведение матча 19 июня в 20:00 по московскому времени на стадионе «Фишт» с участием тех футболистов, тест которых на коронавирус оказался отрицательным.

17 июня в стане «Ростова» была зафиксирована вспышка коронавируса. Отмечалось, что заболели шесть футболистов команды.

Ранее стало известно, что первым заболевшим коронавирусной инфекцией в «Ростове» был Хорен Байрамян.