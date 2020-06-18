СМИ: «Спартак» ищет новый клуб футболисту команды Баду

Московский футбольный клуб «Спартак» намерен расстаться с немецким защитником команды Малкольмом Баду.

Как сообщает Sport24, тренерский штаб основной команды не рассчитывает на 22-летнего игрока, красно-белые ищут варианты его дальнейшего трудоустройства.

Баду перешёл в «Спартак» прошлым летом из немецкого «Вольфсбурга». С тех пор он не провёл ни одного матча за основную команду и вышел на поле в восьми играх ФНЛ за «Спартак-2», не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Атлетико Минейро» выплатил «Спартаку» долг за Рафаэла Кариоку.