СМИ: «Спартак» ищет новый клуб футболисту команды Баду

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Московский футбольный клуб «Спартак» намерен расстаться с немецким защитником команды Малкольмом Баду.
СМИ: «Спартак» ищет новый клуб футболисту команды Баду
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Как сообщает Sport24, тренерский штаб основной команды не рассчитывает на 22-летнего игрока, красно-белые ищут варианты его дальнейшего трудоустройства.

Баду перешёл в «Спартак» прошлым летом из немецкого «Вольфсбурга». С тех пор он не провёл ни одного матча за основную команду и вышел на поле в восьми играх ФНЛ за «Спартак-2», не отметившись результативными действиями. 

Ранее сообщалось, что «Атлетико Минейро» выплатил «Спартаку» долг за Рафаэла Кариоку.

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