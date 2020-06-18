FourFourTwo назвал имя лучшего футболиста сезона АПЛ на данный момент

Авторитетное футбольное издание FourFourTwo опубликовало рейтинг 50 лучших игроков сезона-2019/20 Английской премьер-лиги (АПЛ) на данный момент.

Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Лучшим футболистом сезона АПЛ на данный момент признан хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. В нынешнем первенстве бельгийский полузащитник набрал 25 (9 + 16) очков по системе «гол + пас» и лидирует по данному показателю.

На втором месте расположился форвард «Ливерпуля» Садио Мане, на третьем — партнёр Де Брёйне по «Манчестер Сити» Рияд Марез. Также в пятёрку вошли Мохаммед Салах («Ливерпуль») и Джейми Варди («Лестер Сити»).

Ранее сообщалось, что в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Арсеналом».