Компания HawkEye извинилась за незасчитанный гол в матче АПЛ между «Шеффилдом» и «Астон Виллой»

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Компания HawkEye принесла извинения за незасчитанный мяч в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Виллой».
Компания HawkEye извинилась за незасчитанный гол в матче АПЛ между «Шеффилдом» и «Астон Виллой»
  • Reuters
  • © Paul Ellis

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что матче 28-го тура АПЛ был несправедливо не засчитан гол в ворота гостей. Вратарь «Астон Виллы» Эрьян Нюланд с мячом в руках пересёк линию собственных ворот, однако система HawkEye не среагировала на это обстоятельство. Таким образом, главный арбитр встречи Майкл Оливер не получил соответствующего сигнала и счёт остался прежним.

Представители компании HawkEye признали, что мяч пересёк линию ворот, в связи с чем гол должен быть засчитан. В качестве оправдания они отметили, что камеры могли быть заслонены голкипером, а также другими футболистами.

Ранее сообщалось, что в матче 28-го тура Английской премьер-лиги «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью.

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