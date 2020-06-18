Тренер «Ювентуса» Сарри заявил, что Роналду не хватает остроты

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился впечатлениями от поражения от «Наполи» в финале Кубка Италии по футболу.

«Это разочарование для клуба, ребят и болельщиков, но в данный момент мы не можем сделать намного больше, потому что нам не хватает резкости», — цитирует специалиста Football Italia.

Он отметил, что у «Ювентуса» отсутствовали некоторые игроки и команда пребывала в неоптимальной форме.

«Роналду? Он в той же форме, что и другие, такие как Пауло Дибала и Дуглас Коста, ему не хватает остроты, чтобы делать то, что у него получается лучше всего», — добавил Сарри.

«Наполи» обыграл «Ювентус» в серии пенальти со счётом 4:2 в финале Кубка Италии. В основное время команды друг другу не забили.

Ранее сообщалось, что Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд.