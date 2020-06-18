Игроки «Наполи» отпраздновали победу в Кубке Италии, нарушив правила социального дистанцирования

После победы над туринским «Ювентусом» (0:0, 6:5 пен.) в финале Кубка Италии игроки «Наполи» бросились в объятия друг друга.

Reuters