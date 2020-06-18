Игроки «Наполи» отпраздновали победу в Кубке Италии, нарушив правила социального дистанцирования

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После победы над туринским «Ювентусом» (0:0, 6:5 пен.) в финале Кубка Италии игроки «Наполи» бросились в объятия друг друга.
Игроки «Наполи» отпраздновали победу в Кубке Италии, нарушив правила социального дистанцирования
  • Reuters

Сразу после решающего удара в исполнении Аркадиуша Милика футболисты принялись обниматься, забыв о медицинском протоколе и правилах социального дистанцирования.

Италия является четвёртой страной в мире по количеству смертей от коронавируса — 34 448 человек.

Ранее сообщалось, что «Наполи» обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии.

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