Игроки «Наполи» отпраздновали победу в Кубке Италии, нарушив правила социального дистанцирования
- Reuters
Сразу после решающего удара в исполнении Аркадиуша Милика футболисты принялись обниматься, забыв о медицинском протоколе и правилах социального дистанцирования.
Napoli cupmästare - slog Juventus efter straffläggning.https://t.co/u4NdUFMvynpic.twitter.com/5KONwQPQN6— Fotbollskanalen (@fotbollskanal) June 17, 2020
Италия является четвёртой страной в мире по количеству смертей от коронавируса — 34 448 человек.
Ранее сообщалось, что «Наполи» обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии.