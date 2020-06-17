Драчёв рассказал, когда определится основной состав сборной России по биатлону

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что окончательный состав сборной на сезон-2020/21 будет определён в ходе первого сбора команды.

«Предварительное распределение по составам произошло. Окончательно по данному вопросу определимся в ходе первого сбора, в котором планируется участие всех кандидатов. Там и решим, кто будет в резерве, а кто — в основном составе», —приводит слова Драчёва ТАСС.

Место и сроки сборов сборной России в настоящий момент не определены. Сейчас все российские биатлонисты тренируются по индивидуальным программам.

Ранее Драчёв призвал поверить в успешные результаты сборной России в новом сезоне.