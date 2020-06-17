В АПЛ не сработала система фиксации гола, хотя голкипер «Астон Виллы» зашёл с мячом за линию ворот

Судейский скандал произошёл в первом после возобновления сезона матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

В конце первого тайма матча с «Шеффилд Юнайтед» вратарь «Астон Виллы» Орьян Ниланд, поймав мяч после навеса, столкнулся с собственным защитником и зашёл с мячом в ворота. Несмотря на то что в АПЛ используется система фиксации гола, она не сработала, а главный арбитр встречи Майкл Оливер не прибегнул к помощи VAR в данном эпизоде.

Матч «Астон Виллы» с «Шеффилд Юнайтед» стал первым после возобновления АПЛ, которая была прервана из-за пандемии коронавируса.

Ранее футболисты «Астон Виллы» и «Шеффилда» перед матчем АПЛ провели акцию против расизма.