На матче киевского «Динамо» появился баннер в поддержку полицейского, задержавшего Флойда

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На матче 1/2 финала Кубка Украины по футболу между «Минаем» и киевским «Динамо» (0:2) болельщики подняли баннер в поддержку американского полицейского Дерека Шовина.
На матче киевского «Динамо» появился баннер в поддержку полицейского, задержавшего Флойда
  • © fcdynamo.kiev.ua

Этот страж порядка обвиняется в применении силы по отношению к темнокожему гражданину Джорджу Флойду. Инцидент привёл к смерти задержанного и спровоцировал массовые акции в США против расизма.

Зрители с плакатом расположились за оградой стадиона в Минае у кромки поля. На белом фоне чёрными буквами было написано: #FreeDerekChauvin, сообщает tk.media.

Ранее сообщалось, что победитель ЛЧ-2019/20 определится по итогам «Финала восьми» в Лиссабоне.

 

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