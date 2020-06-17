Сестра Логинова рассказала, как её брат переносил дисквалификацию

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Татьяна Брегеда, сестра российского биатлониста Александра Логинова, рассказала, как узнала о дисквалификации брата в 2015 году и как сам спортсмен переживал своё отстранение от спорта.
Сестра Логинова рассказала, как её брат переносил дисквалификацию
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«О Сашиной дисквалификации я узнала от мамы. Мы с мужем были в Финляндии. Мама позвонила и сказала: «Тань, у Саши положительная допинг-проба». Это была ужасная новость», — цитирует сестру биатлониста «Матч ТВ».

По её словам, спортсмен тогда не мог ничего объяснить семье, но при этом родные тогда всё равно были уверены в его невиновности.

«В эти два года дисквалификации он много анализировал эту ситуацию и то, как она могла произойти. Но Саша не замкнулся, он продолжал упорно тренироваться. Внешне не было заметно, что он переживает», — сказала Брегеда.

Она отметила, что была уверена в возвращении брата в биатлон.

Логинов был дисквалифицирован на два года после обнаружения в его допинг-пробе эритропоэтина (ЭПО). Россиянин вернулся к соревновательной деятельности в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Логинов вошёл в пул допинг-тестирования IBU на сезон-2020/21.

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