СМИ: Олимпийский чемпион Дацюк оказался в захваченном монастыре на Урале
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- РИА Новости
Как сообщает URA.RU, Романов отстранил от управления монастырём его настоятельницу при помощи казаков, которых он благословлял на поездку на Донбасс, также в храм не пустили нового настоятеля, который должен был вести службы вместо Романова.
Отмечается, что Сергию запретили вести службы в храме из-за отрицания пандемии коронавируса.
При этом Дацюк заступался за Романова после этой ситуации, отмечая, что Сергий уже больше десяти лет является его духовным наставником.
Ранее в «Автомобилисте» сообщили, что Дацюк решил продолжить спортивную карьеру.