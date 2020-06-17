СМИ: Олимпийский чемпион Дацюк оказался в захваченном монастыре на Урале

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Нападающий екатеринбургского клуба «Автомобилист» и олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России по хоккею Павел Дацюк оказался в одном из храмов Среднеуральского женского монастыря, который захвачен схиигуменом Сергием (Романовым) и казаками.
СМИ: Олимпийский чемпион Дацюк оказался в захваченном монастыре на Урале
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU, Романов отстранил от управления монастырём его настоятельницу при помощи казаков, которых он благословлял на поездку на Донбасс, также в храм не пустили нового настоятеля, который должен был вести службы вместо Романова.

Отмечается, что Сергию запретили вести службы в храме из-за отрицания пандемии коронавируса.

При этом Дацюк заступался за Романова после этой ситуации, отмечая, что Сергий уже больше десяти лет является его духовным наставником.

Ранее в «Автомобилисте» сообщили, что Дацюк решил продолжить спортивную карьеру.

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