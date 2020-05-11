Спортивный директор «Автомобилиста»: Дацюк хочет играть
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- РИА Новости
«Думаю, что он подпишет контракт, но пока ещё ничего не подписано. У нас с Дацюком были предварительные разговоры. Он хочет играть в хоккей. Если хочет, значит будет играть», — цитирует Гросса Sport24.
Дацюк выступает за «Автомобилист» с сезона-2019/20. Форвард провёл 47 матчей в КХЛ, забросил семь шайб и сделал 19 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Дацюк продолжит карьеру и подпишет новый контракт с «Автомобилистом».