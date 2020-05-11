Источник: Дацюк продолжит карьеру и подпишет новый контракт с «Автомобилистом»

Известный хоккеист Павел Дацюк не намерен завершать карьеру и подпишет новый однолетний контракт с екатеринбургским «Автомобилистом».

© Владимир Федоренко

РИА Новости