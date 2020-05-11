Источник: Дацюк продолжит карьеру и подпишет новый контракт с «Автомобилистом»
- © Владимир Федоренко
- РИА Новости
Об этом сообщает Telegram-канал «Хоккей без зрителей». По информации источника, 41-летний форвард продолжит выступления за «Автомобилист», подписав новый однолетний контракт.
В прошлом сезоне Дацюк провёл 41 матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 22 (5 + 17) очка.
Ранее сообщалось, что ХК «Спартак» заключил двухлетний контракт с лучшим бомбардиром «Адмирала».