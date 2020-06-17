В «Динамо» подтвердили, что мини-футбольный клуб прекратит своё существование

Короткая ссылка
Администрация подмосковного мини-футбольного клуба «Динамо» подтвердила информацию, что клуб закрывается из-за долгов.
В «Динамо» подтвердили, что мини-футбольный клуб прекратит своё существование
  • @futsaldynamo
  • Instagram

«Клуб три года живёт в долгах, постоянно получает штрафы. «Динамо» на сегодня закрывается полностью. Начинать сезон с -35 очков невозможно», — приводит слова администрации клуба РИА Новости.

Отмечается, что у коллектива также имеется ограничение на заявку, а для его снятия необходимо разобраться с очень большими долгами. В клубе добавили, что на данный момент идёт расчёт по зарплате с игроками и персоналом.

«Московская область ответственно относится ко всему этому. Область готова поддерживать клуб, но если будет генеральный спонсор», — подчеркнули в администрации.

«Динамо» за свою историю 11 раз выигрывало чемпионат России, девять раз становилось победителем Кубка и один раз — Суперкубка страны. Также команда была обладателем Кубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

Ранее сообщалось, что 11-кратный чемпион России по мини-футболу «Динамо» прекратит своё существование.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить