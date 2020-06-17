В «Динамо» подтвердили, что мини-футбольный клуб прекратит своё существование

Администрация подмосковного мини-футбольного клуба «Динамо» подтвердила информацию, что клуб закрывается из-за долгов.

«Клуб три года живёт в долгах, постоянно получает штрафы. «Динамо» на сегодня закрывается полностью. Начинать сезон с -35 очков невозможно», — приводит слова администрации клуба РИА Новости.

Отмечается, что у коллектива также имеется ограничение на заявку, а для его снятия необходимо разобраться с очень большими долгами. В клубе добавили, что на данный момент идёт расчёт по зарплате с игроками и персоналом.

«Московская область ответственно относится ко всему этому. Область готова поддерживать клуб, но если будет генеральный спонсор», — подчеркнули в администрации.

«Динамо» за свою историю 11 раз выигрывало чемпионат России, девять раз становилось победителем Кубка и один раз — Суперкубка страны. Также команда была обладателем Кубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

Ранее сообщалось, что 11-кратный чемпион России по мини-футболу «Динамо» прекратит своё существование.