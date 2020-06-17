Источник: 11-кратный чемпион России по мини-футболу «Динамо» прекратит своё существование
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Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», бело-голубые имели миллионные долги, которые так и не смогли погасить.
Отмечается, что на днях президент клуба Андрей Губернский сообщил о расформировании и попросил футболистов и тренеров искать себе новые команды.
«Динамо» за свою историю 11 раз выигрывало чемпионат России, девять раз становилось победителем Кубка и один раз — Суперкубка страны. Также команда была обладателем Кубка УЕФА и Межконтинентального кубка.
Ранее сообщалось, что четырёхкратный чемпион Германии по футболу на неделе начнёт процедуру банкротства.