Источник: 11-кратный чемпион России по мини-футболу «Динамо» прекратит своё существование

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Самый титулованный мини-футбольный клуб России, «Динамо» из Московской области, прекращает своё существование из-за тяжёлых финансовых условий, которые преследовали коллектив с 2017 года.
Источник: 11-кратный чемпион России по мини-футболу «Динамо» прекратит своё существование
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Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», бело-голубые имели миллионные долги, которые так и не смогли погасить.

Отмечается, что на днях президент клуба Андрей Губернский сообщил о расформировании и попросил футболистов и тренеров искать себе новые команды. 

«Динамо» за свою историю 11 раз выигрывало чемпионат России, девять раз становилось победителем Кубка и один раз — Суперкубка страны. Также команда была обладателем Кубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

Ранее сообщалось, что четырёхкратный чемпион Германии по футболу на неделе начнёт процедуру банкротства.

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