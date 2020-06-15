СМИ: Четырёхкратный чемпион Германии по футболу на неделе начнёт процедуру банкротства

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Четырёхкратный чемпион Германии по футболу «Кайзерслаутерн» в ближайшее время начнёт процедуру банкротства клуба.
СМИ: Четырёхкратный чемпион Германии по футболу на неделе начнёт процедуру банкротства
  • © Neis /Eibner-Pressefoto /Global Look Press

Как сообщает Wiener Zeitung, долги выступающего в третьем дивизионе клуба составляют €24 млн, а для получения лицензии на следующий сезон необходимо наличие €15 млн.

По этой причине «Кайзерслаутерн» подаст заявление о несостоятельности на ближайшей неделе.

«Кайзерслаутерн» выигрывал чемпионат Германии в 1951, 1953, 1991 и 1998 годах, а в 1990 и 1996 годах становился обладателем национального кубка.

Ранее сообщалось, что «Тяньцзинь Тяньхай» обанкротился и снялся с чемпионата Китая по футболу.

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