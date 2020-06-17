Агент Вагнера Лава: возможность перехода в ЦСКА всё ещё существует

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Эвандро Феррейра, агент бразильского нападающего Вагнера Лава, заявил, что всё ещё существует возможность перехода его клиента в московский футбольный клуб ЦСКА.
Агент Вагнера Лава: возможность перехода в ЦСКА всё ещё существует
  • globallookpress.com

«У нас уже был серьёзный разговор с клубом из Азии, который изо всех сил пытался его подписать. Это были продвинутые переговоры, которые в один момент зашли в тупик. Возможность перехода в ЦСКА всё ещё существует. Возможно, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт», — цитирует Вагнера Yahoo Esports.

5 мая Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом». 

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее агент Вагнера Лава не исключил, что футболист перейдёт не в ЦСКА.

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