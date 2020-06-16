Агент Вагнера Лава не исключил, что футболист перейдёт не в ЦСКА

Эвандро Феррейра, агент бразильского нападающего Вагнера Лава, опроверг информацию о договорённости футболиста о переходе в московский ЦСКА.

«Все думают, что он вернётся в Россию, но он может выбрать и другой вариант», — приводит слова Феррейры Globo Esporte.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ проявляют интерес к экс-футболисту ЦСКА Думбии.