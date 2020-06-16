Клубы РПЛ проявляют интерес к экс-футболисту ЦСКА Думбии

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) заинтересованы в услугах ивуарийского нападающего Сейду Думбии, ранее защищавшего цвета московского ЦСКА.

«У нас есть предложения от различных клубов, в том числе и российских», — цитирует РИА Новости агента футболиста Адриана Дюрана.

Думбия известен по выступлениям за швейцарские «Янг Бойз», «Базель» и «Сьон», итальянскую «Рому», английский «Ньюкасл», португальский «Спортинг» и испанскую «Жирону». Цвета ЦСКА он защищал с 2010 по 2014 год, а также в 2015-м. За армейскую команду он провёл 147 матчей и забил 95 мячей.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что 36-летний бразильский нападающий Вагнер Лав сможет принести пользу ЦСКА, если вернётся в московский клуб.